Поэтический вечер ZOV собрал поэтов, музыкантов, деятелей культуры и журналистов — тех, для кого фронтовая тематика занимает особое место в жизни и творчестве, кто считает важным рассказать правду о событиях на Украине. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в приветственной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

«Особой страницей ратной летописи Отечества, имеющей огромный нравственный смысл, является борьба с неонацизмом, защита жителей Восточной Украины, которых приговорили к уничтожению лишь за то, что они хотят говорить на родном языке», — сказал глава государства.

Донецкие и луганские ополченцы, а также добровольцы и военнослужащие ВС РФ являются настоящими героями нашего времени, которые не допустили откровенный геноцид, отметил Путин.

Он подчеркнул, что жители России чтят их стойкость и мужество, отстаивают правду об освобождении Запорожья и Херсонщины, о 8-летней войне в народных республиках, о госперевороте на Украине в 2014 году и трагических событиях в Киеве и Одессе. Поэтический вечер ZOV и служит этой высокой цели, заключил Президент РФ.