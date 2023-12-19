Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил поэтапно исключить импортное оборудование из профессионального спорта
Президент России Владимир Путин поручил укрепить технологический суверенитет России в области физкультуры и спорта. В том числе это касается приоритетного использования российского оборудования, говорится в перечне на сайте Кремля.
Изменения будут внесены в Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года. Для достижения этой цели Путин поручил увеличить объем производства и расширить ассортимент российской продукции для занятий массовым спортом, активными видами отдыха и туризма, к примеру горнолыжного. Также будут разработаны и установлены целевые показатели для увеличения объема такой продукции.
«Поэтапное снижение зависимости от импорта спортивной продукции, необходимой для спорта высших достижений и профессионального спорта, с учетом потребностей субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации в такой продукции и возможностей российских производителей спортивной продукции», — говорится в одном из пунктов поручения.
Помимо наращивания производства, планируется совершенствование механизма сертификации таких позиций в международных федерациях.
С 2025 года в Стратегии предусмотрят дополнительное финансирование для достижения этих целей.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт