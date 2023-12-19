Путин поручил поэтапно исключить импортное оборудование из профессионального спорта

Президент России Владимир Путин поручил укрепить технологический суверенитет России в области физкультуры и спорта. В том числе это касается приоритетного использования российского оборудования, говорится в перечне на сайте Кремля.

Изменения будут внесены в Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года. Для достижения этой цели Путин поручил увеличить объем производства и расширить ассортимент российской продукции для занятий массовым спортом, активными видами отдыха и туризма, к примеру горнолыжного. Также будут разработаны и установлены целевые показатели для увеличения объема такой продукции.

«Поэтапное снижение зависимости от импорта спортивной продукции, необходимой для спорта высших достижений и профессионального спорта, с учетом потребностей субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации в такой продукции и возможностей российских производителей спортивной продукции», — говорится в одном из пунктов поручения.

Помимо наращивания производства, планируется совершенствование механизма сертификации таких позиций в международных федерациях.

С 2025 года в Стратегии предусмотрят дополнительное финансирование для достижения этих целей.