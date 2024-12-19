Путин подумает о создании «единого окна» для помощи жителям приграничья

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит возможность создания «единого окна» для помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от ВСУ. Об этом глава государства заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос журналистки и блогера Ксении Собчак.

«Я подумаю, как это сделать, обязательно попрошу соответствующие ведомства, Минобороны. Поговорим с губернаторами, каким образом объединить эти усилия. Одно окно создать или какой-то инструмент для координации усилий. Постановка вопроса правильная, и мы подумаем, как это сделать», — отметил Путин.

Собчак рассказала о проекте помощи жителям Белгородской и Курской областей, пострадавшим от обстрелов ВСУ. И предложила создать «единое окно», чтобы совместить общественные и гражданские инициативы в этой части с государственными.