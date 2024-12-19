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Общество 19 декабря 2024 15:52

Путин подумает о создании «единого окна» для помощи жителям приграничья

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Президент РФ Владимир Путин рассмотрит возможность создания «единого окна» для помощи жителям приграничных регионов, пострадавшим от ВСУ. Об этом глава государства заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос журналистки и блогера Ксении Собчак.

«Я подумаю, как это сделать, обязательно попрошу соответствующие ведомства, Минобороны. Поговорим с губернаторами, каким образом объединить эти усилия. Одно окно создать или какой-то инструмент для координации усилий. Постановка вопроса правильная, и мы подумаем, как это сделать», — отметил Путин.

Собчак рассказала о проекте помощи жителям Белгородской и Курской областей, пострадавшим от обстрелов ВСУ. И предложила создать «единое окно», чтобы совместить общественные и гражданские инициативы в этой части с государственными.

#Прямая линия Владимира Путина 2024 #спецоперация #гуманитарная помощь #ксения собчак
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