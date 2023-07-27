Путин подтвердил активизацию боевых действий ВСУ в последние дни

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В последние дни ВСУ действительно активизировали боевые действия на линии соприкосновения. Однако ни на одном из направлений противнику не удается достичь успеха, подчеркнул Президент России Владимир Путин.

«Основные боестолкновения проходили в направлении, как говорят на Западе, основного удара — на запорожском направлении. В зоне ответственности вчера шли серьезные боевые действия 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа», – отметил он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Президента, российские военные демонстрируют примеры массового героизма. В связи с этим военные этих подразделений будут награждены прямо в зоне спецоперации, а самим частям могут быть присвоены почетные наименования. Соответствующее поручение дано Минобороны России.

Он добавил, что украинское контрнаступление, вопреки заявлениям западных экспертов, началось не в последние дни, а 4 июня. Об этом свидетельствует то, что ВСУ уже тогда задействовали так называемые стратегические резервы.