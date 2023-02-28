Путин: Подразделения ФСБ решали сложные оперативные задачи в ходе спецоперации на Украине

В прошлом году подразделения Федеральной службы безопасности принимали прямое участие в специальной военной операции на Украине, решая сложные и нестандартные оперативные задачи, заявил Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

«2022 год был для всей страны и для вашей службы особым. Подразделения ФСБ принимали прямое участие в СВО, решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали госграницу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом», – приводит слова российского лидера РИА Новости.

Он выразил благодарность всем сотрудникам и руководству ведомства, в особенности тем, кто действовал «на переднем крае, на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и в тылу противника». По словам Путина, подразделения ФСБ за год в ходе участия в специальной военной операции приобрели такой же бесценный опыт, как и российская армия и теперь его в полной мере нужно использовать для укрепления национальной безопасности страны, защиты общества, прав и свобод граждан.