Путин подписал заявление о гражданстве прямо на встрече с учёными

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Президент России Владимир Путин лично завизировал заявление о приёме в гражданство одному из участников встречи, прошедшей 25 февраля на полях Форума будущих технологий. Об этом рассказал корреспондент «Вестей» Павел Зарубин.

В ходе беседы один из учёных сообщил, что уже некоторое время работает в России, но вопрос с получением гражданства до сих пор не решён. Выслушав его, Путин взял распечатанный текст выступления, перевернул лист чистой стороной и передал собеседнику, предложив написать заявление на его имя. Учёный тут же выполнил просьбу, после чего документ подписал глава государства — всё происходило на глазах у остальных участников встречи.

По словам Зарубина, уже на следующий день учёный получил российское гражданство.