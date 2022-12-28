Путин подписал законы о правах и гарантиях участников добровольных пенсионных программ

Президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующие документы опубликовали на портале правовой информации, в силу они вступят с 1 января 2023 года.

Система создается по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании. Ее главная цель – защитить права россиян, которым в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.

Гарантийными случаями при этом становятся аннулирование лицензии или банкротство негосударственного пенсионного фонда (НПФ). В подобных случаях участнику системы возместят потери за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов.

Фонд формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников и администрируется Агентством по страхованию вкладов. На этапе накопления участникам системы будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы в 1,4 млн рублей.