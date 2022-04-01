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Официальная хроника
1 апреля 2022  16:10

Путин подписал закон, уточняющий полномочия замглавы МЧС

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет полномочия заместителя главы МЧС — главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору.

В документе отмечается, что замглавы МЧС может самостоятельно координировать работу органов государственного пожарного надзора «в федеральных органах исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии РФ, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации».

Региональные органы власти, согласно принятому закону, наделяются правом утверждать порядок дублирования сигналов о пожарах на объектах социальной защиты населения, медучреждениях, отелях, общежитиях, школах и университетах в подразделения пожарной охраны.

#Владимир Путин #пожарная безопасность #закон
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