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Политика 9 августа 2024 13:12

Путин подписал закон, упрощающий передачу конфискованного оружия на СВО

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает передачу конфискованного оружия в зону СВО. Данный документ опубликован на портале правовых актов.

Закон разрешает напрямую передавать подобное оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие госвоенизированные организации. Порядок этой передачи будет определять члены российского правительства, а ответственный за процесс его администрирования – Росгвардия, как регулятор оборота оружия.

При этом Росгвардию наделяют полномочиями собственника того оружия или патронов, которое перешло в собственность государства. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие госвоенизированные организации собственником таких вещей от имени РФ становятся госорганизации.

В законе также написано, что Росгвардия устанавливает порядок уничтожения оружия или патронов. Еще документ дает право использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие госвоенизированные организации для использования.

#оружие #СВО #Владимир Путин
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