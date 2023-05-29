Путин внес поправки в закон о правилах установки камер на дорогах

Президент России Владимир Путин внес поправки в закон, устанавливающий правила размещения дорожных фото- и видеокамер. Они вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в федеральный закон от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и об изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В документе перечисляются виды дорожных участков, где должны быть установленны камеры: трассы с отмеченной полосой для движения общественного транспорта, аварийно-опасные участки, места, где в течение года произошло четыре и более дорожных происшествий, участки, где проводятся дорожные работы, пешеходные переходы, перекрестки, места, где запрещена стоянка, и другие места, определяемые ГИБДД. Кроме того, по новым правилам не менее чем за 150-300 метров до установленной камеры должен стоять предупреждающий дорожный знак.

Согласно законопроекту, теперь решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автомобильной дороги по согласованию с МВД.