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Общество
30 декабря 2021  17:55

Путин подписал закон, позволяющий подавать судебные иски через «Госуслуги»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предполагает, что документы в электронном виде могут быть переданы в суд с помощью портала госуслуг, определенной Верховным судом РФ информационной системы или системы электронного документооборота.

Соответствующие изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Авторы инициативы объясняли, что принятие закона позволит повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту. При этом также совершенствуются нормы процессуального законодательства, касающиеся порядка использования электронных документов в судопроизводстве, замечает РИА Новости.

#Владимир Путин #портал госуслуг рф #Суды
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