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Путин подписал закон, позволяющий ограничивать раскрытие статистики
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий Правительству страны приостанавливать предоставление и распространение государственной статистической информации в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Решениями Правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — сказано в тексте закона.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Ранее законодательство не давало властям возможности принимать решения об ограничении доступа к статистическим данным, признанным чувствительными.
Более того, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предполагает, что доступ к общедоступной информации может быть ограничен только федеральными законами (если это не касается данных, имеющих закрытый характер).
По мнению авторов новеллы, теперь кабинет сможет оперативно принимать решения о степени доступа к статистическим данным, имеющим геополитическое значение.
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