Путин подписал закон, повышающий устойчивость региональных бюджетов

Закон об изменениях в бюджетном законодательстве подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин. Документ предуматривает создание условий для поддержки граждан и повышение устойчивости региональных и местных бюджетов. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, региональные бюджеты теперь имеют возможность предоставлять Пенсионному фонду России (ПФР) субвенции на социальную поддержку граждан. Это позволит предоставлять выплаты на детей от 8 до 16 лет на принципах «одного окна» через ПФР.

Закон также продлевает на 2022 год в связи с удорожанием строительства право регионов направлять средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию не только инфраструктурных, но и региональных проектов.

Закон приостанавливает до 1 января 2023 года действие нормы, согласно которой размер резервных фондов региональных и местных властей не может превышать более чем на 3% общий объем расходов, утвержденных региональным или местным бюджетом.

Это позволит направлять остатки средств бюджетов субъектов РФ на увеличение их резервных фондов, а потом использовать для таких целей, как устранение последствий роста цен на товары первой необходимости, стройматериалов, выравнивание кассовых разрывов и исполнение первоочередных расходных обязательств.