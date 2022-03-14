Путин подписал закон, поддерживающий отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Закон о поддержке отрасли жилищно-коммунального хозяйства подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что в текущем году Правительство РФ будет вправе устанавливать особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе дополнительно определять случаи предоставления таких земельных участков без проведения торгов и сокращать сроки их предоставления.

В нынешнем году Правительство также наделяется полномочиями устанавливать особенности начисления и уплаты пени за неполное или несвоевременное внесение платы за ЖКХ, взносов на капитальный ремонт, а также начисления и взыскания неустойки за несвоевременное или не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство оплаты услуг. Имеется в виду газоснабжение, электроэнергетика, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Также срок условного депонирования денег, внесенных по заявлению участника долевого строительства на счет эскроу, может быть продлен по истечении полугода с указанного застройщиком в проектной декларации срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию еще на два года, но не больше. Сейчас срок условного депонирования денежных средств на счете эскроу не может превышать шести месяцев.

Вводится также упрощенная процедура проведения правовой экспертизы документов, которые необходимы для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов капитального строительства. Сроки согласования проекта генерального плана поселения и городского округа тоже сокращаются.

Сроки общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории и проектам межевания территории сокращаются с трех месяцев до одного. При этом вносить изменения в эти документы Кабмин и высшие исполнительные органы региональной власти теперь могут без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний.