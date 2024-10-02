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СВО 2 октября 2024 16:00

Путин подписал закон, освобождающий обвиняемых от наказания, если они уйдут на СВО

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Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, по которому обвиняемых могут освободить от уголовной ответственности в том случае, если они заключили военный контракт.

Если раньше можно было прекратить уголовное дело на досудебной стадии, то сейчас обвиняемого могут освободить от ответственности на стадии судебного производства.

Обвиняемым можно заключать контракт на этапе, когда дело рассматривают в суде. Такой же закон предлагается применять и к осужденным, которым уже вынесли приговор, но он еще не успел вступить в силу.

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