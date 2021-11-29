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Экономика
29 ноября 2021  21:53

Путин подписал закон об увеличении госпошлин за регистрацию лекарств и медизделий

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение размеров госпошлин за регистрацию лекарств и медицинских изделий. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации. 

Так, согласно документу, пошлина за экспертизу документов, представленных для определения возможности рассматривать препарат для медицинского применения при госрегистрации в качестве орфанного лекарственного препарата, повышается почти в 17 раз — до 420 тыс. рублей.

За экспертизу для проведения клинического исследования лекарства нужно будет заплатить 135 тыс. (было 110 тыс.) рублей. Столько же составил размер пошлины за экспертизу, необходимую для пострегистрационного клинического исследования, — раньше было 60 тыс. рублей.

Как передает РИА Новости, новация позволит увеличить доходы бюджетной системы в 2022-2024 годах на 3 млрд рублей ежегодно. 

#лекарства #госпошлина #владимир путин
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