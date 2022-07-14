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Происшествия
14 июля 2022  16:03
Павел Климчак

Путин подписал закон об усилении наказания за вождение без прав

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Президент РФ подписал закон, усиливающий административную и уголовную ответственности за управление авто для водителей, которых ранее уже лишали прав. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нарушителя ожидает штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов. Также водителя отстранят от управления автомобилем, а в целях пресечения подобных нарушений машина будет храниться на спецстоянке до устранения причины задержания.

#Владимир Путин #нарушение пдд
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