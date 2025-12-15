Путин подписал закон об усилении финансового контроля за подозреваемыми в экстремизме

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий усиление финансового контроля в отношении граждан, подозреваемых в причастности к экстремистской или террористической деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, для таких лиц устанавливается лимит расходов в размере до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Все финансовые операции подлежат согласованию с Росфинмониторингом.

Подозреваемым разрешается получать и использовать средства в виде заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат в пределах установленного лимита. Проведение других операций возможно только после подачи заявления в Росфинмониторинг с указанием используемых банков и счетов.

Кроме того, законом закрепляется порядок блокировки активов лиц, включенных в соответствующий перечень: заморозка средств должна осуществляться в течение 24 часов после публикации решения. Также предусматривается возможность безуведомительной заморозки активов граждан, находящихся под санкциями Совета Безопасности ООН.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.