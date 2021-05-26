Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП

В России упрощена процедура регистрации индивидуальных предпринимателей. По документу, подписанному сегодня Президентом РФ Владимиром Путиным, исключается требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию юрлица или гражданина в качестве ИП. Информация размещена на официальном портале правовой информации.

Теперь нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи на документах о госрегистрации, должен будет направить это заявление и другие документы в регистрирующий орган.

В законе подчеркивается, что сведения необходимо предоставлять в электронной форме. Документы должны быть подтверждены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.