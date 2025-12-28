news_header_top
СВО 28 декабря 2025 19:41

Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу лет

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учитывать время службы добровольцев на спецоперации (СВО) при назначении пенсии за выслугу лет.

Документ предусматривает, что периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», будут засчитываться при расчете выплат.

Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.

Ранее Президент подписал закон, который позволил добровольцам получать воинские звания без необходимости прохождения сборов.

#Владимир Путин #добровольцы
