Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу лет

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учитывать время службы добровольцев на спецоперации (СВО) при назначении пенсии за выслугу лет.

Документ предусматривает, что периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», будут засчитываться при расчете выплат.

Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.

Ранее Президент подписал закон, который позволил добровольцам получать воинские звания без необходимости прохождения сборов.