Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Президент Владимир Путин внес изменения в Уголовный кодекс РФ – за дискредитацию участников специальной военной операции, включая добровольцев, теперь последует уголовная ответственность. Документ опубликован на портале правовой информации.

Если прежде по УК РФ ответственность предусматривалась только за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом, то теперь уголовное наказание грозит за публичные действия по дискредитации любых участников СВО — добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих в выполнении возложенных на ВС задач. Максимальное наказание увеличивается с 5 до 7 лет лишения свободы.

Статья 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о российских ВС теперь защищает и добровольческие формирования. Напомним, за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии, повлекшей тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы.