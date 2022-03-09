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Ру Тат
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Официальная хроника
9 марта 2022  11:20

Путин подписал закон об отмене НДС на покупку драгметаллов в слитках для физических лиц

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В России отменяется НДС на реализацию банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам. Такой закон подписал Президент России Владимир Путин.

Документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ. Сообщается, что изменения распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 марта текущего года. Ранее такие покупки облагались налогом на добавленную стоимость по ставке 20%.

#Владимир Путин #золото
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