Путин подписал закон об отмене НДС на покупку драгметаллов в слитках для физических лиц

В России отменяется НДС на реализацию банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам. Такой закон подписал Президент России Владимир Путин.

Документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ. Сообщается, что изменения распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 марта текущего года. Ранее такие покупки облагались налогом на добавленную стоимость по ставке 20%.