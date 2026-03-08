Путин подписал закон об отказе в выдаче иностранцев-участников боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев другим государствам для уголовного преследования, если они проходят или проходили военную службу по контракту в Вооружённых силах РФ и участвовали в боевых действиях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесён в Госдуму правительством России и вносит изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса. Документ расширяет перечень оснований для отказа в выдаче лица иностранному государству. Теперь в него включены случаи, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях в их составе.