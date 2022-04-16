Путин подписал закон об ограничении банковских комиссий

Российский Президент Владимир Путин подписал закон, который должен предотвратить взимание повышенных комиссий при переводах денежных средств от юрлиц физическим лицам. Документ размещен на портале правовой информации и начнет действовать 1 июля.

В пояснительной записке к документу было сказано, что в отношении переводов юрлиц и ИП на счета физлиц помимо стандартных тарифов применяются еще и дополнительные.

«При этом в отсутствие каких-либо нормативно-правовых обоснований различные банки устанавливают различные изъятия из указанной повышенной тарификации в зависимости от назначения переводов», — пояснялось в документе.

Подобная практика не имеет никакого экономического обоснования, кроме увеличения собственных комиссионных доходов банка, говорили авторы инициативы. Новация призвана решить проблемы завышенных комиссий за операции по переводу средств.

Новация устраняет «дискриминационные практики тарификации», ущемляющие права и интересы добросовестных юрлиц и ИП, а также мотивирует кредитные организации применять содержательный подход к оценке клиентских рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передает ТАСС.