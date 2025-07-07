Путин подписал закон об обязательной предустановке RuStore на устройства Apple

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать возможность установки российского магазина приложений RuStore. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, предусматривает запрет на ограничения, которые мешают установке RuStore, в том числе на устройства Apple, где по умолчанию используется только AppStore.

Как отмечали парламентарии, отдельные зарубежные производители, включая Apple, ограничивают установку сторонних приложений и доступ к ряду функций устройств.