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Общество 7 июля 2025 15:48

Путин подписал закон об обязательной предустановке RuStore на устройства Apple

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Путин подписал закон об обязательной предустановке RuStore на устройства Apple
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать возможность установки российского магазина приложений RuStore. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, предусматривает запрет на ограничения, которые мешают установке RuStore, в том числе на устройства Apple, где по умолчанию используется только AppStore.

Как отмечали парламентарии, отдельные зарубежные производители, включая Apple, ограничивают установку сторонних приложений и доступ к ряду функций устройств.

#Владимир Путин #Apple
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