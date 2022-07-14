Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Социального фонда. Структура объединит в себе функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Реформа станет шагом на пути к созданию платформы социального казначейства, которое объединит все системы, существующие в социальной сфере. Ее появление поможет централизовать управление социальными выплатами и снизить время, необходимое для их предоставления.

Ожидается, что объединенный Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу со следующего года, однако еще около двух лет займет переходный период.

По заявлению Минтруда, средства, которые освободятся после объединения структур, будут направлены на повышение пенсий.