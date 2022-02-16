Путин подписал закон об изменениях в кодексе административных правонарушений

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении Кодекса об административных правонарушениях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения предусматривают наделить налоговые органы, органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций и Банк России правом рассматривать дела, связанные с нарушением установленных правил проведения азартных игр и лотерей, деятельностью иностранных граждан в интернете, а также с незаконным ограничением перевода денежных средств, и нарушений, связанных с приемом платежей и запретом на заключение договора.

Кроме того, устанавливается максимальный размер административного штрафа за указанные административные правонарушения.