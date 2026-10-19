Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Доходы федерального бюджета за прошлый год составили 37,283 трлн рублей – на 1,5% больше, чем в 2024 году. Расходы достигли 42,91 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета составил 5,626 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Среди основных приоритетов бюджета были социальная поддержка граждан, финансирование потребностей обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Также средства направляли на достижение национальных целей и реализацию национальных проектов, прежде всего на решение задач технологического лидерства.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков отмечал, что в 2025 году против российской экономики ввели дополнительные санкции, из-за которых нефтегазовые доходы бюджета существенно сократились. При этом потери удалось компенсировать за счет роста внутреннего производства. По оценке Жукова, в результате бюджет остался сбалансированным и позволил решить основные задачи.

Все социальные выплаты и пособия проиндексировали с учетом инфляции. Расходы на поддержку семей с детьми, так называемый «детский бюджет», превысили 3 трлн рублей.

На поддержку промышленности в 2025 году направили более 1 трлн рублей. Кроме того, запустили восемь национальных проектов, ориентированных на достижение технологического суверенитета. В рамках фабрики проектного финансирования предприятиям предоставили более 900 млрд рублей субсидируемых кредитов, а Фонд развития промышленности поддержал 263 новых проекта.

На развитие транспортной системы выделили более 1,7 трлн рублей. Финансирование сельского хозяйства и сельских территорий превысило 600 млрд рублей – на 200 млрд рублей больше запланированного.

Кроме того, 84 региона получили инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 250 млрд рублей. По поручению президента России субъектам РФ также списали бюджетные кредиты на 227 млрд рублей.