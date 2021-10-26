Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, за прошлый год доходы бюджета составили 18,719 трлн рублей, а расходы — 22,822 трлн. Исполнение его по доходам составило 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам — 116%.

В отношении к ВВП доля доходов бюджета в прошлом году находилась на уровне 17,5% — это на 1 п. п. меньше значений 2019 года. Расходы же бюджета, напротив, выросли на 4,7 п. п. — до 21,3% ВВП. Таким образом, в 2020 году сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 трлн рублей, что составило 3,8% ВВП.