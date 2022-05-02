Путин подписал закон об инвестициях в проекты моногородов

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Правительства РФ продлевать для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) срок, в течение которого они могут уплачивать пониженные страховые взносы. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 20 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля. Как пояснял ранее член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко, поправки в Налоговый кодекс РФ направлены на стимулирование инвесторов к вложению в проекты в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях.

Закон, в частности, предусматривает продление до 31 декабря 2024 года периода, в течение которого резиденты ТОСЭР, приобретая такой статус, получают право на применение пониженных тарифов страховых взносов. Сейчас этот период ограничен тремя годами со дня создания территории опережающего социально-экономического развития. При этом для Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток этот период установлен до 31 декабря 2025 года.

В Татарстане статус ТОСЭР имеют пять моногородов: Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и Менделеевск.