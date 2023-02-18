Путин подписал закон об интеграции новых регионов в российскую систему образования

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает номы, обеспечивающие соответствие образовательных уровней, ученых степеней и званий законодательству России. Кроме того, устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в РФ.

Образовательные организации на новых регионах будут работать по программам на основе временной лицензии на осуществление образовательной деятельности. Такие лицензии предоставляются федеральным органом исполнительной власти. Причем временная лицензия будет действовать до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности с бессрочным сроком действия, но не позднее чем до 1 января 2026 года.

Учащимся в новых регионах предоставляется право поступить в любые вузы России. На обучение по программам бакалавриата и специалитета набор будет проводиться по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, а по программам магистратуры, в аспирантуру, ординатуру – по результатам вступительных испытаний.

Напомним, по итогам референдумов 30 сентября прошлого года в Кремле прошла церемония подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, освобожденных в ходе военной спецоперации.