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Официальная хроника
20 октября 2022  14:42

Путин подписал закон об индексации пенсий прокуроров

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета. Согласно документу, полномочия по индексации теперь переходят к Правительству страны. 

В соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период прокурорам могут проиндексировать пенсионные выплаты оклада по должности, доплаты за специальные и военные звания, а также за выслугу лет и ежемесячные надбавки к пенсии.

Ранее отмечалось, что наделение Правительства РФ такими полномочиями поможет ускорить процесс индексации в условиях изменения экономической ситуации и избежать различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, с учетом размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.

 

 

#Владимир Путин #индексация пенсий #Общество
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