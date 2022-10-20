Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета. Согласно документу, полномочия по индексации теперь переходят к Правительству страны.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период прокурорам могут проиндексировать пенсионные выплаты оклада по должности, доплаты за специальные и военные звания, а также за выслугу лет и ежемесячные надбавки к пенсии.

Ранее отмечалось, что наделение Правительства РФ такими полномочиями поможет ускорить процесс индексации в условиях изменения экономической ситуации и избежать различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, с учетом размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.