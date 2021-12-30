Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат в счет погашения долгов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий автоматическое списание социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла запрещает финансовым организациям списывать единовременные государственные соцвыплаты без получения дополнительного согласия заемщика по каждой такой выплате.

В частности, взыскания не будут распространяться на пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, региональных и местных бюджетов.

Кроме того, от списания будут защищены выплаты Президента и Правительства РФ для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми и денежные выплаты малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Помимо этого, теперь должник будет вправе обратиться в банк, исполняющий требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране или прожиточного минимума субъекта Федерации, если он выше общенационального. При этом прожиточный минимум может быть сохранен банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов должника.

Положения закона имеют обратную силу. Они затрагивают средства, поступившие на счета заемщиков начиная с 1 января 2021 года. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.