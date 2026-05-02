Общество 2 мая 2026 22:04

Путин подписал закон о запрете использования изображений, сгенерированных ИИ, в агитационных материалах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании избирательного законодательства, предусматривающий запрет на использование в агитационных материалах сгенерированных искусственным интеллектом изображений людей, согласно опубликованному документу.

Изменения внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а также в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ».

Устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображений и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением ИИ. Генерация с помощью нейросетей будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на использование своих изображений.

Законом допускается использование в предвыборной агитации фотографий и голоса граждан РФ старше 18 лет с их письменного согласия. Ранее в агитации разрешалось использовать фотографии только самих кандидатов, в том числе в окружении неопределенного круга лиц. Также уточняется, что использовать в агитации изображение или голос лица, связанного с иностранным агентом, можно будет только с соответствующим указанием.

Чемпионат «Абилимпикс» в Татарстане собрал более 1,7 тыс. участников

