Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах любых уровней

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ряд других ФЗ, которые устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления. Уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений иноагенты тоже быть не смогут, следует из поправок.

Согласно новым нормам, зарегистрированный для участия в выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. В законе также закрепляется норма о том, что наличие ошибок и опечаток в документах, представляемых кандидатами, станет основанием для отказа им в допуске к участию в выборах.