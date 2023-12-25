Путин подписал закон о выплате маткапитала только родителям с российским гражданством

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает выплачивать маткапитал только родителям с российским гражданством на момент появления ребенка. Также ребенок, который родился, должен быть гражданином РФ по рождению. Цель поправок – исключить разночтения, которые возникали в правоприменительной практике, пишет РИА «Новости».

Также в законе указано, что получить маткапитал имеет право родитель, усыновивший детей с российским гражданством по рождению, а также родители, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство России, независимо от их места жительства. Однако при выплате маткапитала не будут учитывать детей, не имеющих российского гражданства по рождению.

Напомним, до текущего момента получить маткапитал имели право россияне, родившие или усыновившие детей с имеющимся гражданством РФ. Однако в законе не уточнялось, должен ли ребенок иметь гражданство по рождению, а также не было норм о том, что родители малыша должны быть гражданами РФ на момент рождения детей.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом нововведение не коснется жителей новых регионов, которые на момент принятия этих территорий в состав РФ не имели российского гражданства (то есть они сохранят право на маткапитал, даже если не были гражданами РФ на момент рождения своих детей).

Отметим, что по нормам законов РФ ребенок может получить российское гражданство по рождению, если оба родителя являются гражданами России, а также если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой нет, но ребенок при этом не приобрел иностранное гражданство по рождению или родился в России.