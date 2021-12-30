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Официальная хроника
30 декабря 2021  18:04

Путин подписал закон о выплатах госслужащим за добросовестное исполнение обязанностей

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Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате денежных премий гражданским служащим не только за выполнение отдельных заданий особой важности, но и за добросовестное исполнение ими своих должностных обязанностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полномочия Правительства РФ в определении правил исчисления денежного содержания федерального госслужащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов сейчас устанавливаются.

Соответствующие изменения были внесены в статьи 50 и 51 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

#Владимир Путин #закон #госслужащие
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