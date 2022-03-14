Путин подписал закон о введении единых правил онлайн-голосования

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предусматривает проведение электронного голосования с помощью системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома.

Принимать решение об использовании электронного голосования на выборах в федеральные органы власти и на референдуме тоже будет ЦИК, как и решение о совмещении дней голосования с выборами другого уровня.

Кроме того, расширен перечень лиц, которые не имеют быть права избранными в течение определенного срока. В частности, ограничено пассивное избирательное право осужденных за деятельность, признанную экстремистской. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.

Помимо этого, исключена возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. При этом избиратель, получивший доступ к дистанционному голосованию, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.

Закон включает также ряд других новаций, связанных с работой избирательных комиссий.