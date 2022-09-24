Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в школах

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о введении единых общеобразовательных программ в школах и наделении Министерства просвещения России полномочиями на выдачу госзаказов по разработке учебников и пособий для учебных заведений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Единые федеральные основные общеобразовательные программы для школ будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения. Утвердить их должны до 1 января 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.

Кроме того, обязательными должны стать федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в начальной школе и «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» — в средней школе.

Помимо этого, новелла предусматривает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.