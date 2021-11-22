Путин подписал закон о возможности заключить трудовой договор удаленно

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий дистанционно заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» оптимизирует взаимодействие между работодателями и работниками. Он предоставляет возможность и механизмы для ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Это создаст больше возможностей для удаленного трудоустройства. Соискатель сможет найти работодателя в другом регионе, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Возможность ведения электронного документооборота позволит более оперативно оформлять официальные трудовые отношения. Работники смогут подписывать документы электронной подписью без посещения кадровой службы. Это позволит оперативно предоставлять данные от работодателя в государственные, муниципальные, банковские учреждения, чтобы получить соответствующие услуги. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему.

Эти требования будут применяться только в отношении тех документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ. Работодатель должен уведомить работников о переходе на электронный кадровый документооборот. Сотрудники в свою очередь вправе отказаться от этого.

Для электронного документооборота работодатель может использовать единую цифровую платформу в сфере трудовых отношений «Работа в России», а также портал госуслуг, муниципальных услуг и информационную систему работодателя, соответствующую требованиям ТК РФ.

Закон предполагает, что подписание электронных документов будет вестись усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью.