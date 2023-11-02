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Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов по сбору средств для ВСУ
В России разрешили во внесудебном порядке блокировку сайтов с призывами к финансированию ВСУ. Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.
В документе изложен порядок блокировки таких ресурсов, а также тех, которые в целом содержат призывы к сбору средств для противников России в условиях конфликтов, контртеррористических операций и военных действий.
Закон принят после выявления многочисленных зарубежных онлайн-площадок и организаций, которые распространяли призывы к финансированию ВСУ, а также способы сбора средств. Существование подобных ресурсов несет угрозу для безопасности страны, поэтому меры по противодействию должны приниматься незамедлительно.
Помимо этого, будет ограничиваться доступ к сайтам по пожертвованиям для религиозных обрядов организациями, которые не имеют права на их проведение.
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