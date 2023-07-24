Путин подписал закон о штрафе до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Максимальная сумма штрафа – 300 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что за такие нарушения производители могут получить штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Также может быть конфискована их продукция, оборудование, сырье, полуфабрикаты, транспортные средства и другие предметы, задействованные в производстве.

За грубые нарушения юрлица могут наказываться штрафом 150-200 тысяч рублей, либо их ддеятельность может быть приостановлена до 30 дней также с конфискацией продукции. К таким нарушения, согласно документу, относится производство и продажа алкогольных напитков с добавлением этилового спирта, без использования автоматических счетчиков объема готовой продукции и предоставления данных в ЕГАИС, а также использование основного технологического оборудования, не принадлежащего производителю.

Кроме того, за изготовление и продажу слабоалкогольных напитков без регистрации в реестре производителей для должностных лиц установлен штраф от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. Юрлицам грозит штраф 200-300 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 60 суток.