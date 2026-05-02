Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу табака

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции с нарушением установленных цен и сроков годности. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новые нормы направлены на усиление контроля за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке и отслеживаются через государственную систему мониторинга.

Закон устанавливает ответственность за несоблюдение запрета на продажу табачной продукции ниже максимальной розничной цены или выше нее, а также на реализацию никотинсодержащей продукции ниже установленного минимального уровня. Эти ограничения применяются в случаях, когда продавец получил соответствующую информацию из системы мониторинга.

Размер штрафов зависит от количества проданных единиц товара в одном магазине за один день. Если продано до 100 единиц включительно, штраф составит 5 тысяч рублей. При продаже от 101 до 1000 единиц – 50 тысяч рублей, а при превышении 1000 единиц – 500 тысяч рублей.

Отдельно вводится ответственность за продажу просроченной продукции после получения уведомления из системы. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит 10 тысяч рублей за каждую единицу товара, для юридических лиц – 20 тысяч рублей за единицу.

Также предусмотрено наказание за продажу табачной и никотинсодержащей продукции продавцом, не зарегистрированным в системе мониторинга, если в течение месяца через одну кассу реализовано более десяти единиц. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей.

При этом, если нарушение выявлено и зафиксировано системой мониторинга, протокол составляться не будет: постановление вынесут без участия нарушителя и оформят в электронном виде.