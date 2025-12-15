news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 20:39

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о длительном выезде

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок привлечения к ответственности за несообщение в военный комиссариат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее административная ответственность за подобное нарушение применялась только в период проведения призыва. Однако после принятия решения о проведении призывных мероприятий в течение всего календарного года возникла необходимость скорректировать действующую норму.

Подписанный закон вносит изменения в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, из части 4 статьи исключается формулировка «в период проведения призыва». Это означает, что обязанность уведомлять военкомат о смене места жительства или длительном выезде будет действовать на протяжении всего года, а ответственность за ее нарушение станет круглогодичной.

Размер штрафов за несообщение в военный комиссариат о выезде на срок более трех месяцев остается прежним и составляет от 10 до 20 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

#Владимир Путин #военкомат #законодательство РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025