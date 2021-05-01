Путин подписал закон о штрафах за материалы СМИ-иноагентов без указания этого статуса

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, включая интернет-СМИ, материалов СМИ-иноагента без указания этого статуса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно закону, за распространение в печатных СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в интернете сообщений и материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без указания на такой статус, будут оштрафованы: граждане в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностные лица — от 4 до 5 тысяч рублей, юрлица — от 40 до 50 тысяч рублей.

Также вводятся дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ при освещении публичных мероприятий. Так, корреспондент, присутствующий на публичном мероприятии, обязан использовать ясный видимый отличительный признак представителя СМИ, вид и описание которого устанавливается МВД РФ по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Если такой знак использует лицо, не имеющее на это права, предусматривается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.