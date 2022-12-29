Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. Документ опубликован на портале правовой информации.

Такие меры сейчас действуют в отношении граждан, осквернивших символы воинской славы, в число которых новый законопроект включает и георгиевскую ленту. Уточняется, что штраф до 3 млн или до трех лет колонии грозит по основному составу преступления, штраф от 2 до 5 млн или до 5 лет колонии, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в Сети.

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект 20 декабря.