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Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам
Российским регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующий закон с изменениями в Бюджетный кодекс подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
Помимо этого, документом продлен предельный срок внесения в Государственную Думу проекта федерального бюджета до 2027 года. Перенос сроков на 1 октября необходим для внесения изменений в Налоговый кодекс, касающихся совершенствования налоговой системы.
Напомним, что о планах списать часть задолженности регионов Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что это позволит снизить долговую нагрузку на субъекты. Благодаря изменениям они смогут сохранить около 200 млрд рублей ежегодно начиная с 2025 по 2028 год. Эти средства в дальнейшем должны быть выделены регионами на поддержку инвестиций и развитие инфраструктурных проектов.
По данным Минфина России на 1 июня, задолженность регионов по бюджетным кредитам составляла порядка 2,5 трлн рублей.
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