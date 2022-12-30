Путин подписал закон о создании в России единой базы генетической информации

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Государственная информсистема («Национальная база генетической информации») создается для «обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан», говорится в документе. Она призвана гарантировать суверенитет в сфере хранения и использования генетических данных, а также обмен информацией между госорганами и обладателями генетических данных.

Закон вводит понятие генетических данных – это сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации. «Генетической информацией» в законе названа последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот.

Согласно документу, обладателем информации, содержащейся в системе, будет Российская Федерация. Права на результаты интеллектуальной деятельности, сведения о которой предоставляются в информационную систему, предлагается регулировать гражданским законодательством РФ.

Обязательным предоставление информации в базу станет для жителей, осуществляющих генно-инженерную деятельность, производство или поставку генно-инженерно модифицированных организмов и проч. Остальные могут предоставлять свои данные на добровольной основе. Информация, содержащаяся в системе, будет предоставляться по запросу соответствующих лиц в электронной форме без взимания платы.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за принудительный сбор и утечку биометрических данных введут административную и уголовную ответственность.