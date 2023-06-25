Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в новых регионах России

На территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей появится свободная экономическая зона (СЭЗ). Соответствующий пакет законов подписал Президент Владимир Путин.

СЭЗ будет включать в себя территории новых регионов, а также прилегающие к ним внутренние морские воды и в территориальное море России, в пределах границ которых действует особый режим для предпринимательской и иной деятельности, говорится в базовом законе.

Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. При реализации своих инвестпроектов они получат льготы, в том числе – субсидируемые кредиты, сниженные ставки страховых взносов и налогов, в том числе на жидкую сталь, добычу полезных ископаемых, имущество и землю.

При этом предприниматели должны будут инвестировать в проект за первые три года от 1 млн рублей при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок, не менее 3 млн рублей – для субъектов малого и среднего бизнеса и не менее 30 млн рублей для других лиц.

Создана свободная экономическая зона будет до 31 декабря 2050 года. Этот срок можно будет продлить отдельным федеральным законом, также отдельным законом можно будет прекратить действие такой зоны, говорится в документе.

Отмечается, что для участников СЭЗ будут применяться пониженные налоговые ставки и тарифы страховых взносов.