Путин подписал закон о создании единой государственной биометрической системы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единой государственной системы биометрии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые поправки внесены в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и связи».

Биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, теперь порядок ее функционирования будет утверждать Правительство РФ.

Госорганы, которые используют биометрическую систему в своей работе, должны будут пройти аккредитацию.

Вступление в силу требований об использовании таких государственных информационных систем переносится с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022-го.

Это решение было принято для уточнения механизмов применения государственной биометрической системы, так как по указанию Президента России подход к ее использованию должен быть изменен и усовершенствован.