news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
30 декабря 2021  17:29

Путин подписал закон о создании единой государственной биометрической системы

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единой государственной системы биометрии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые поправки внесены в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и связи». 

Биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, теперь порядок ее функционирования будет утверждать Правительство РФ. 

Госорганы, которые используют биометрическую систему в своей работе, должны будут пройти аккредитацию.

Вступление в силу требований об использовании таких государственных информационных систем переносится с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022-го. 

Это решение было принято для уточнения механизмов применения государственной биометрической системы, так как по указанию Президента России подход к ее использованию должен быть изменен и усовершенствован.

#Владимир Путин #биометрические данные #законопроект
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное